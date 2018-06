Anton Walgrave concerteert in 7even Tuinen 08 juni 2018

De Leuvense muzikant Anton Walgrave gaf gisteren een verrassend concert in één van de tuinen van site 7even Tuinen tussen de A. Nobelstraat en de Tiensevest. Die locatie is voorlopig nog een onontdekte parel in de stad maar initiatiefnemer Mshelter, gevestigd in het hoofdkwartier van bedrijf Image7, wil daar verandering in brengen.





"We organiseerden het gratis concert om mensen uit de buurt samen te brengen. 7even Tuinen is een prachtige locatie met enorm veel potentieel. Eerder hebben we ook al een mooi publiek toegankelijk terras gemaakt zodat mensen tijdens de middag of na het werk even kunnen verpozen in een mooie groene omgeving in het hartje van Leuven", zegt Gil Dauw van Mshelter en Image7. Anton Walgrave was alvast onder de indruk. 'Toplocatie voor een concertje", klonk het. (BMK)