Annie Ackermans overleden 27 juni 2018

02u31 0 Leuven Annie Ackermans is overleden op 72-jarige leeftijd. Ackermans was tot 2006 politiek actief als schepen voor sp.a in Leuven.

Annie Ackermans stond bekend als een politica voor en tussen de mensen. Die aanpak maakte haar bijzonder populair in Leuven. In 1994 haalde enkel Annie Ackermans, op Louis Tobback na uiteraard, meer dan duizend voorkeursstemmen op de sp.a-lijst. In 2000 scoorde Ackermans eveneens goed vanop de vierde plaats op de lijst. In 2006 nam ze afscheid als schepen in de stad Leuven. Partijgenote Myriam Fannes nam haar bevoegdheden over na de verkiezingen. De familie van Annie Ackermans laat weten in alle rust en stilte afscheid te willen nemen. De Leuvense gemeenteraad hield maandagavond wel een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van Annie Ackermans. (BMK)