Ann Schevenels trekt Open Vld-lijst op alle fronten 31 januari 2018

Provinciaal gedeputeerde Ann Schevenels (55) uit Keerbergen zal voor de provincieraadsverkiezingen in oktober de kieslijst van Open Vld voor het arrondissement Leuven trekken.

De voormalige burgemeester van Keerbergen, die in eigen gemeente ook aangeduid werd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, ambieert na zes jaar oppositie eveneens opnieuw het Keerbergse burgemeesterschap. Aan politieke ervaring ontbreekt het haar alvast niet. Ze zetelt al sinds 1995 in de provincieraad en sinds februari 2016 is ze als gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Planning, Stedenbouw en Personeel. Tot 2013 was ze ook twaalf jaar lang burgemeester van Keerbergen. En hoewel ze bij de vorige verkiezingen liefst 1.995 voorkeurstemmen kreeg, werd ze daar door een voorakkoord tussen CD&V en N-VA aan de kant geschoven. (SPK)