Andermaal twee jaar cel voor witwassen en bendevorming? Stefan Van de Weyer

15 januari 2019

15u36 0 Leuven Een 40-jarige man uit Kessel-Lo riskeert andermaal twee jaar cel voor bendevorming en het wit wassen van zwart geld. Eerder werd hij bij vonnis van 17 april 2018 bij verstek op de Leuvense correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel voor deze feiten. Hij en verschillende kompanen zouden in 2016 gestolen juwelen hebben verkocht in hun juwelenzaken in het Brusselse.

De veertiger zou zaakvoerder zijn geweest van een juwelenzaak in Anderlecht en zou gestolen juwelen die in zijn zaak werden aangeboden, verkocht hebben. Hij zou tot een professionele bende hebben behoord die hiermee in het Brusselse en Leuvense actief was. Hij werd hiervoor bij verstek veroordeeld en werd voorbije winter opgepakt, hij tekende eind december verzet aan tegen zijn vonnis. Hij verklaarde aan de rechter dat de twee andere zaakvoerders de feiten pleegden en dat hij geen overzicht had van wie er al dan niet juwelen kwam verkopen. “Ik nam nooit geld of illegale vermogensvoordelen in ontvangst”, klonk het bij de man die de vrijspraak vroeg. Vonnis op 12 februari.