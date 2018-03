and& mikt op 9.000 bezoekers ORGANISATOR LEUVEN MINDGATE COUNTERT KRITIEK OP DURE TICKETS BART MERTENS

02u42 0 Leuven Van 2 tot en met 5 mei loopt de nulmeridiaan door Leuven met het ambitieuze 'and&'. Dat is een topcongres en festival die Leuven op de kaart moeten zetten als 'smart city'. Onder meer N-VA stelt vragen over de prijs van de tickets maar Leuven MindGate countert die kritiek. "De tickets van 250 euro zijn bedoeld voor professionals. Voor de gewone bezoeker is er een toegankelijke formule met een gevarieerd aanbod", zegt Pieter Goiris.

Leuven is al vele eeuwen een kenniscentrum maar de voorbije jaren is de evolutie van braaf provinciestadje naar innovatieve 'smart city' in een stroomversnelling gekomen. Bekende namen zoals imec en UZ Gasthuisberg zijn daar uiteraard niet vreemd aan. Om Leuven nog meer op de kaart te zetten als epicentrum van nieuwe technologieën werd enkele jaren geleden Leuven MindGate opgericht. Die organisatie bevordert de samenwerking tussen tientallen kernspelers in spitstechnologie en pakt nu uit met een nieuw initiatief: and&. Dat is een topcongres in combinatie met een festival en heeft tot doel om Leuven in binnen- en buitenland te promoten als 'smart city'.





"Het is een uniek concept in ons land waarin de stad van morgen centraal staat", aldus Johan Merlevede, directeur van organisator Leuven MindGate. "Onze regio staat aan de wereldtop op het gebied van technologie, gezondheidszorg en creativiteit. We willen dat die verdiensten gekend en erkend worden, zowel hier als internationaal."





Negen locaties

Met het nieuwe initiatief mikt Leuven MindGate op zo'n 9.000 bezoekers met activiteiten op negen locaties. Op het programma onder meer lezingen en events met nationale en internationale sprekers maar ook muziek en een interactieve parcours om nieuwe technologieën te ontdekken.





"We hebben de top naar Leuven gehaald", zegt Pieter Goiris die het programma samenstelde en het niet eens is met de kritiek van onder meer N-VA op de prijs van de festivaltickets. Zo kost het meerdaagse festival -inclusief de top- liefst 250 euro, al is er ook een goedkopere formule van 60 euro. "Die tickets van 250 euro zijn echt bedoeld voor de professionals. Voor de gewone bezoeker hebben we een toegankelijk aanbod met een heel gevarieerd programma. Dat gaat van de gratis tech-expedition tot het innovatiefestival voor kinderen aan Hal 5. Er zijn ook lezingen over de stad van morgen in M en er komt een speciale editie van de Kinderuniversiteit. We willen de gewone Leuvenaar ook meenemen in het verhaal van Leuven Mindgate."





Ook schepen en kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) countert de kritiek en staat 200 % achter de 500.000 euro sponsoring die de stad Leuven gaf aan het festival. "We moeten het belang van Leuven Mindgate en van 'and&' nog beter uitleggen aan de Leuvenaars want ze zijn zich niet altijd bewust van de impact op onze welvaart. UZ Leuven en KU Leuven stellen bijvoorbeeld 20.000 mensen tewerk. Dat zijn niet enkel topchirurgen en onderzoekers maar ook mensen die instaan voor administratie, logistiek en onderhoud. Het is essentieel dat we de realisaties tastbaar maken en het verhaal stevig uitdragen zodat iedereen zich betrokken voelt bij Leuven als 'smart city'. 'and&' kan daar een grote rol in spelen."





Creatieve hub

Directeur Johan Merlevede laat overigens opmerken dat Leuven MindGate al mooie resultaten boekte de voorbije jaren. "We zijn twee jaar bezig en we zijn erin geslaagd om de hoofdzetel van het Japanse wereldbedrijf NITTO naar Leuven te halen. Verder hebben we van de Vlaamse overheid 3,4 miljoen euro subsidie voor Vaartopia binnengehaald om de Vaartkom uit te bouwen tot een creatieve hub en ook 'and&' zal veel opportuniteiten brengen. Maar het is wel juist dat we er alles aan moeten doen om ons verhaal goed uit te leggen aan de Leuvenaars. Enkel op die manier zijn we samen fier op Leuven als slimme stad op het internationale toneel."





Meer info: www.leuvenmindgate.be en www.andleuven.com