Amateurtennisster krijgt 6 maanden cel voor belaging liefdesrivale Vrouw moet ook tennisclub van slachtoffer mijden van rechter: “Jullie zijn volwassen mensen, maar jullie komen elkaar beter niet meer tegen” Kim Aerts

18 maart 2019

19u34 1 Leuven De rechter heeft een amateurtennisster een verbod van vijf jaar opgelegd om zich nog te vertonen in twee tennisclubs. F.V. (50) maakte een tennisster uit Leuven jarenlang het leven zuur na liefdesperikelen om dezelfde vrouw. Ze kreeg zes maanden cel met probatie-uitstel voor belaging.

De West-Vlaamse F.V. stond terecht voor belaging van een tennisrivale. De twee leerden elkaar acht jaar geleden kennen in Leuven toen ze verliefd werden op dezelfde vrouw. Die liefdesstrijd ontketende een ware oorlog tussen de twee die mekaar ook op het tenniscourt tegen het lijf liepen.

V. stond terecht voor feiten van belaging die anderhalf jaar aanhielden. Het begon in december 2016 met dreigende mails naar een kennis van het slachtoffer. Maar daar stopte het niet. In maart 2017 achtervolgde V. haar slachtoffer met de wagen. Aan de Tiensepoort in Leuven stapte ze uit en begon ze op de ruit van haar slachtoffer te bonken. Ook op Facebook en LinkedIn was haar liefdesrivale het mikpunt van lasterlijke berichten. In de lente van 2018 waren dreig- en scheldtelefoons haar deel.

V. wentelde zich in de rechtbank in een slachtofferrol en kon het woord spijt maar moeilijk over haar lippen krijgen. “De gedragingen die beklaagde stelde naar het slachtoffer kunnen als verontrustend worden beschouwd en ervaren. Ze slaagt er moeilijk in tot enige zelfreflectie te komen naar haar eigen verantwoordelijkheid omtrent de weerhouden feiten”, oordeelde de rechter. “Jullie zijn volwassen mensen maar het is het beste dat jullie elkaar gewoon niet meer tegenkomen”, wees ze de twee nog terecht op de zitting.

Als de rechter me verbiedt om naar de tennisclub te gaan, wat blijft er dan nog over? Het lesbische tenniscircuit is nu eenmaal niet zo groot F.V.

Tennisclub verboden terrein

De rechtbank veroordeelde V. tot zes maanden cel met probatie-uitstel. Om uit de gevangenis te blijven, moet V. vijf jaar lang een contactverbod naleven en zich niet meer vertonen in de twee tennisverenigingen waar het slachtoffer ook deel van uitmaakt. Het gaat om clubs die speciaal gericht zijn op lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LGBT, red.) En daar wringt net het schoentje bij V. Om alle hysterie achter zich te laten, verhuisde ze recent naar Nederland om er een nieuw leven op te bouwen én om te kunnen blijven tennissen. In Amsterdam is namelijk een van de weinige LGBT-tennisverenigingen. Maar het slachtoffer is ook daar lid en V. moet die plek nu mijden van de rechter. “Als ze dat nu ook nog van mij afneemt, wat blijft er dan nog over? Het lesbische tenniscircuit is nu eenmaal niet zo groot. Ik wil graag blijven tennissen in Amsterdam”, reageerde V. kort.

In 2012 werd ze al veroordeeld voor gelijkaardige feiten met een ander slachtoffer. Daar deelde ze toen ook slagen uit. Voor het hof van Beroep in Brussel volgde een loutere schuldigverklaring. De West-Vlaamse kreeg naast de celstraf een boete van 800 euro opgelegd, voor de helft met uitstel. Ze moet ook haar psycho-medische begeleiding verderzetten. Aan het slachtoffer moet ze een kleine 4.000 euro.