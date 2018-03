Amateurfotograaf Yves Rivière stelt tentoon in stadhuis 07 maart 2018

De stad Leuven wil de trappenhal van het eigen stadhuis aankleden met foto's en stadsgezichten van Leuven. De stad zal daarom jaarlijks aan één fotograaf de kans bieden om tentoon te stellen uit eigen werk.





De reeks wordt geopend door de Leuvense amateurfotograaf Yves Rivière. Zijn beelden zijn zeer stilistisch van aard, vaak in een sterk frame en vanuit een specifiek perspectief. Het gebruik van kleur of zwarte achtergronden geeft zijn foto's een aparte sfeer. Ze geven een aparte kijk op het oude en nieuwe Leuven. Onlangs werd zijn tentoonstelling in avant-première voor het grote publiek onthuld. Dit is een eerste stap van de herbestemming van het stadhuis.











(SVDL)