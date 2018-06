Alweer vals biljet van 50 euro 19 juni 2018

Afgelopen weekend zijn onbekenden erin geslaagd met een vals biljet van 50 euro te betalen in de broodjesbar van het UZ Gasthuisberg. Het is niet de eerste keer dat er in Leuven valse briefjes van 50 euro worden uitgegeven. De daders hebben een voorkeur voor zaken of evenementen waar het druk is en de controle bijgevolg minder scherp is, bijvoorbeeld op feestjes, in horecazaken en in winkels. (BMK)