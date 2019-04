Alweer een monument minder in Leuven: Salons Georges legt boeken neer: “23 jaar met hart en ziel gewerkt” Bart Mertens

11 april 2019

22u00 4 Leuven Einde verhaal voor Salons Georges op het Hogeschoolplein. De uitbaters hebben de boeken neergelegd en daarmee is Leuven –alweer- een monument armer. Maak daar twee monumenten van want Romain Sterckx en Lucia Swinnen hebben meer dan 23 jaar van hun leven gegeven voor de bekende zaak die in Leuven geschiedenis schreef sinds 1958. “We sluiten noodgedwongen om uiteenlopende redenen”, zegt Romain Sterckx.

“Achter een statige gevel aan het Hogeschoolplein, de Leuvense ‘Place du Tertre’, mooi geïntegreerd in het universitaire patrimonium gaan onder de naam ‘Salons Georges’ zes prachtig ingerichte salons en zalen schuil waarin men probleemloos 10 tot 1.000 gasten kan ontvangen.” Tot zover de omschrijving van hét horecamonument bij uitstek in Leuven. Iedereen is wel eens in Salons Georges geweest, de meesten onder u zelfs meerdere keren. Vanaf nu zijn die feestelijke gelegenheden kostbare herinneringen want een volgend bezoek zit er niet meer in. De uitbaters van Salons Georges hebben zopas de boeken neergelegd.

“Het einde van een monument”, zegt uitbater Romain Sterckx. “We sluiten noodgedwongen de deuren om uiteenlopende redenen. De woekerhuurprijs, oneerlijke concurrentie, laattijdige betalingen, onbegrip bij de fiscale instanties, het circulatieplan…Helaas zijn veel klanten nog in de waan dat het Hogeschoolplein in Leuven niet meer bereikbaar is met de auto. Lucia en ik hebben besloten om de boeken neer te leggen. Na meer dan 23 jaar eindigt ons verhaal. We hebben 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 met hart en ziel in de zaak gewerkt. Veel investeringen gedaan ook…Onze eerste zorg was altijd de klanten tevreden maken en we willen al die klanten bedanken voor hun vertrouwen en hun vriendschap.”

Met de sluiting van Salons Georges –in januari veranderde de naam van de zaak nog in De Georges- komt er einde aan een prachtig horecaverhaal in Leuven. Dat verhaal begon eind jaren ’50 van de vorige eeuw met restaurant ‘Georges’. Onder de vleugels van de familie De Meirsman –met de in januari 2018 overleden Dany als bekendste gezicht- groeide het restaurant langzaam maar zeker uit tot het monument Salons Georges. In 1995 namen de huidige uitbaters Romain Sterckx en Lucia Swinnen de zaak met succes onder hun vleugels. ‘Primus inter pares”, hoorde je wel eens. Of ook: de eerste onder zijns gelijken.

In januari 2015 leek er een nieuw hoofdstuk aan te komen want Romain en Lucia –ze hadden de pensioengerechtigde leeftijd toen al bereikt- besloten om een overnemer te zoeken voor Salons Georges. Prijskaartje: 550.000 euro, gebouw niet inbegrepen uiteraard. Hoewel er interesse was voor de overname vond het eerste Vlaams-Brabantse cateringbedrijf dat ooit een ‘smiley’ kreeg van het federaal voedselagentschap niet meteen een nieuwe eigenaar. “Ik ben 73, mijn echtgenote 68…Het is tijd om van het leven te genieten. We doen het nog zeer graag maar als er een gedreven overnemer met een goed bod komt dan zeggen we niet langer per definitie nee. Maar over de prijs gaan we niet onderhandelen. 550.000 euro en geen cent minder. Als er niemand bereid is om die prijs te betalen dan doen we gewoon verder, desnoods tot ik 100 jaar ben”, aldus Romain Sterckx begin 2015.

Tot zijn honderdste zal Romain alvast niet meer hoeven te werken want het verhaal van Salons Georges stopt na vier jaar vruchteloos zoeken naar een geschikte overnemer. De sluiting lokt zoals verwacht emotionele reacties uit in Leuven, onder meer bij Jan Heremans (ex-uitbater De Komma en bekend van Leive Vloms, nvdr) die de stiel leerde in ‘de Georges’. “Ik heb altijd veel respect gehad voor Lucia en Romain. Ik ben enorm blij met de kansen die ze mij hebben gegeven in het leven. Van mijn 15 tot mijn 30 jaar werkte ik bijzonder graag in Salons Georges. Leuven is een iconische horecazaak armer. Ik wens Lucia en Romain een welverdiende rust toe. Ze zitten –net zoals Salons Georges- voor altijd in mijn hart.”