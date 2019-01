Alweer diefstal met geweld in centrum ADPW

25 januari 2019

Een 18-jarige man uit Steenokkerzeel kreeg donderdagnacht in de Sint-Michielsstraat in Leuven enkele rake klappen in het gezicht van een onbekende kerel. Het versufte slachtoffer kreeg vervolgens nog een trap in het aangezicht en ging tegen de grond. Twee andere mannen trokken dan de jas van het slachtoffer uit waarna ze het samen met de dader van de geweldfeiten op een lopen zetten. Een getuige verwittigde de hulpdiensten. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen voor verzorging overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.