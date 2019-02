Als het van de provincie afhangt, is uw saaie gazon verleden tijd… Bart Mertens

21 februari 2019

12u00 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant promoot alternatieven voor een strak gazon. Het mogen immers meer dan sprietjes zijn als het van gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) afhangt. “Zelfs met enkele kleine ingrepen kunnen we van onze tuinen al een heus paradijs maken voor de natuur en de dieren”, klinkt het.

De provincie Vlaams-Brabant lanceert de campagne ‘Meer dan sprietjes. Variaties op jouw gazon’. Met dat initiatief wil men eigenaars van een tuin overtuigen om het typische strakke –zeg gerust saaie- gazon in te ruilen voor een levendige tuin met planten die een habitat bieden voor vele diersoorten en insecten. “86% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin en 8% van onze grondoppervlakte is tuin”, zegt gedeputeerde Bart Nevens, verantwoordelijk voor Milieu en Duurzaamheid. “Met onze tuinen kunnen we samen het verschil maken tussen een groene en een grijze provincie. Zelfs met enkele kleine ingrepen kunnen we onze tuinen al een heus paradijs maken voor natuur en dieren.”

Paradijs van kleur

Uit onderzoek blijkt dat Vlaams-Brabanders doorgaans kiezen voor strak groen gazon in hun tuin. Dat is geen goede zaak voor de biodiversiteit in de provincie. “Zo’n grastapijt vraagt veel werk, pesticiden en meststoffen. Bovendien is er sprake van veel groenafval. Een tuin kan ook een paradijs zijn van kleur en vorm. Variaties op de grasmat brengen meer leven en vergroten de biodiversiteit. De provincie Vlaams-Brabant wil haar inwoners de alternatieven voor een grasmat aanbieden en dan denken we bijvoorbeeld aan een bollengrasland, een bloemenweide, een struikengordel of een zonneborder. Hoe men eraan begint, komen de Vlaams-Brabanders te weten tijdens onze gratis infosessies en in de brochure”, besluit Bart Nevens. De infosessie in Leuven vindt plaats op donderdag 14 maart van 19.30 tot 22 uur in het Provinciehuis.