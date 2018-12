Alpaca’s wandelen bij vriestemperaturen Stefan Van de Weyer

16 december 2018

17u32 0 Leuven Op de Trolieberg in Kessel-Lo maakten ze zich voorbije zondagnamiddag klaar om te wandelen met zes alpaca’s, een zomerse tint temidden van een winters landschap. Dieter Delvaux (26) uit Kessel-Lo en Martijn Henneau (26) uit Lubbeek zijn de drijvende krachten achter de vzw Alpaka.

“We studeerden beiden sportkot en waren op zoek naar een sportieve teambuilding. We kwamen bij toeval op alpaca’s en dat leek ons een leuke activiteit. De dieren zijn bij ons sinds juni en we hebben ze tijdens de zomervakantie getraind. We organiseren de wandelingen sinds september om mensen tot rust te laten komen en zodat we uitleg kunnen geven over deze mooie dieren, die zeker geen lama’s zijn. Deze wandelingen, waarvoor je je op voorhand moet inschrijven, zijn populairder dan we dachten, de komende zijn volgeboekt. Ik kreeg zelf al iemand uit Mol aan de lijn die interesse had”, legt Delvaux uit.

Op de Trolieberg kregen de wandelaars uitleg over de dieren waarna ze een wandeling van een anderhalf uurtje deden door Boven-Lo. Per alpaca waren er twee wandelaars. Na de frisse tocht kon je de dieren uit de hand laten eten en iets drinken.

Onlangs kwamen drie nieuwe dieren aan, deze konden nog niet mee. Het wel en wee van Alpaka kan je volgen op www.facebook.com/alpaka.sport