Alliantie Regio Leuven: "Valse redenen om vluchtprocedure Leuven Rechtdoor te torpederen" 03 mei 2018

02u28 1 Leuven De Alliantie Regio Leuven weerlegt de beweringen van de actiegroep 'Leuven Rechtdoor' van vorige week dat de bijna-botsing van twee opstijgende vliegtuigen boven Leuven te wijten was aan de omstreden vliegroute 'Leuven Rechtdoor'.

In een open brief aan heel wat beleidsmakers stelt ze dat hun opponenten het incident ten onrechte aangrijpen om de opstijgroute over Tildonk, Wijgmaal en Rotselaar aan te vechten. "Leuven 07 Rechtdoor werkt vlot als eenieder zich strikt aan de regels houdt", stelt Alliantie Regio Leuven. "In dit geval gaat het eerder om het opzettelijk uitlokken van protest bij de Leuvense bevolking. Door vervroegd uit te wijken naar het oosten gaat het vliegtuig strak over het grondgebied van het dichtbevolkte Leuven. Maar dergelijke uitwijking zit totaal niet in de procedure L07RD. Grondig onderzoek is daarom absoluut nodig. De piloot of de verkeersleider die de fout heeft gemaakt, moet dan ook zwaar gestraft worden." Nog volgens Alliantie Regio Leuven wordt er naar valse redenen gezocht om de vluchtprocedure Leuven 07-Rechtdoor bij het publiek te torpederen, en is de lawaaihinder sterk gebonden aan het historisch verlenen van bouwtoelatingen in de decenniaoude 07-lawaaicorridor. (SPK)





Meer over Leuven

Leuven Rechtdoor