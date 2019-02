Alleenstaande vader geeft kinderen pikante chilisaus als straf KAR

08 februari 2019

13u54 0 Leuven Een man uit Heverlee heeft opschorting van straf gekregen voor slagen aan zijn drie minderjarige kinderen. Hij gaf ze ook pikante chilisaus als ze niet braaf waren.

Zijn kinderen waren op het moment van de feiten 6, 9 en 11 jaar. “De beklaagde moet beseffen dat het slaan van kinderen geen toegelaten opvoedingsmethode is”, gaf de rechter mee in het vonnis. Maar het bleef niet bij slagen alleen. Als de kinderen stout waren, liet hij hen pikante chilisaus verorberen. “Ik kan er een beetje tegen, maar mijn grote zus echt niet”, verklaarde een van de kinderen tijdens het verhoor. Daaruit bleek ook dat hun vader het thuis niet erg nauw nam met hygiëne. Een van zijn dochters liep ook blauwe plekken op door de mishandeling. Een van zijn kinderen had ook een handafdruk op haar been na een slag van de vader tijdens een autorit. Volgens de rechtbank speelden de feiten zich af tijdens de gerechtelijke behandeling van de omgangsregeling van de kinderen. De papa verklaarde dat hij nooit de intentie had om zijn kinderen hardhandig aan te pakken. De man gaf wel toe af en toe een ‘tik’ uit te delen. Als reden gaf hij op dat hij door een moeilijke periode ging met heel wat stress toen zijn restaurant in slechte papieren zat. “Anderzijds is het begrijpelijk dat beklaagde al eens zijn geduld verloor toen hij er vele jaren alleen voor stond met 3 kinderen. Er is niet aangetoond dat de beklaagde er een gewoonte van maakte om zijn kinderen bij het minste te slaan”, besloot de rechter. Ze gaf de vader opschorting van straf gedurende drie jaar.