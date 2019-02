Alex Agnew komt naar Sportoase Bart Mertens

28 februari 2019

10u15 0 Leuven ‘Be Careful What You Wish For’. Met die voorstelling wil Alex Agnew de wereld opnieuw verbazen dit voorjaar. Daarna volgt nog een theatertour. Agnew doet ook Leuven aan en wel op 22 april 2020. Zaal Sportoase is bij deze gewaarschuwd...

In het voorjaar doet Alex Agnew opnieuw het Sportpaleis aan met ‘Be Careful What You Wish For’. Alex Agnew vulde eerder al negen keer het Sportpaleis met ‘Larger Than Life’ (2011) en ‘The Legend Ends’ (2013). Het stond in de sterren geschreven dat er ooit een tiende keer zou komen. De 15.000 tickets voor ‘Be Careful What You Wish For’ (30/5/19) waren in minder dan een uur uitverkocht. Er volgende dus snel een tweede (31/5) en derde datum (1/6). Ook deze shows waren in een mum van tijd uitverkocht. De vraag naar tickets blijft ondertussen aanhouden. En omdat Alex Agnew naar eigen zeggen weer veel zin heeft in het podium volgt er ook een theatertour van de show. Wat te verwachten? Van #metoo tot Tarzan…Agnew schopt nu eenmaal graag tegen politiek correcte huisjes. Op 22 april 2020 kan u dat live meemaken in de Leuvense Sportoase. Bestel tijdig tickets want ze vliegen de deur uit…Meer info: www.COMEDYSHOWS.be