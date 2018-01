Alerte portier vat handtasdief 02u28 0

In café Allee op de Oude Markt in Leuven werd zaterdagnacht omstreeks 3 uur een gauwdief betrapt en gevat. De dader, een 27-jarige man die illegaal in het land verblijft, stal de handtas van een 26-jarige vrouw uit Vilvoorde en verborg deze onder zijn jas. Vervolgens verliet hij het café. Het was een alerte portier van het naastgelegen café 'Vesper' die de jongeman met een handtas zag buitenkomen, dit verdacht vond en onmiddellijk de politie belde. Samen met een andere portier ging hij de verdachte achterna. Ze konden die ook vatten. Hij werd aan de politie overgeleverd. Het slachtoffer kreeg haar handtas terug. De dader werd overgebracht naar het commissariaat. Het parket en de dienst Vreemdelingenzaken werden verwittigd. (SPK)