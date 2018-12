Aldo en Thomas winnen Vlaamse Junior STEM Olympiade Bart Mertens

03 december 2018

14u15 0

Aldo Callens van de VBS De Zevensprong uit Leuven en Thomas Angevaare van de Vrije Basisschool uit Leuven mogen zich gedurende één jaar 'de grootste jonge STEM-talenten van de lage landen' noemen. Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets overhandigde hen de gouden medaille tijdens de finale van de 8ste editie van de Vlaamse Junior STEM Olympiade.

Naast 52 leerlingen van de basisscholen uit Vlaanderen en Brussel deden ook de vier beste jongeren uit de Nederlandse finale van de STEM Olympiade mee aan dit event in Brussel. De Vlaamse Junior STEM Olympiade is overigens een groeiend succes. In twee rondes namen liefst 25.861 kinderen uit 614 scholen deel en dat is 69% meer dan vorig jaar.

"Met de Junior STEM Olympiade willen we jongeren helpen ontdekken hoe groot hun talent en passie voor technologie en exacte wetenschap mogelijk wel is", zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. "We willen de jeugd ook tonen hoe waardevol technologie is om de maatschappelijke uitdagingen van vandaag aan te kunnen gaan."

De Leuvense jongeren lieten zich alvast opmerken in de finale. Aldo Callens en Thomas Angevaare mogen zich gedurende één jaar 'de grootste jonge STEM-talenten van de lage landen' noemen. Zij waren de beste in een theoretische test en vier praktische proeven waarmee hun inzicht in STEM (wetenschap, technologie, ingenieurskunde, wiskunde) werd getest.

Alle deelnemers aan de finale, 28 meisjes en 28 jongens, kregen een technologisch gerelateerde prijs ter waarde van 7.500 euro. Naast de Junior-STEM Olympiade is er ook een STEM-editie voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Samen bereiken ze dit schooljaar meer dan 50.000 leerlingen met STEM-ambities.

Meer info: www.stemolympiade.be (BMK)