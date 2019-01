Alcoholtesters in ondergrondse parkings Onder meer parking Philipssite en Minckelersparking nemen deel aan project Bart Mertens

28 januari 2019

17u25 4 Leuven Het Leuvense stadsbestuur gaat in zee met vzw Emilie Leus uit Mariakerke om zogenaamde ‘alcoscans’ te plaatsen in ondergrondse parkings. Concreet gaat het over toestellen die bestuurders toelaten om het alcoholgehalte in hun bloed te meten voor ze achter het stuur kruipen. “In vijf ondergrondse parkings in Leuven gaan we van start met het project”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Het nieuwe Leuvense stadsbestuur zet in op een veilig en leefbaar Leuven. Ook preventie in het verkeer valt onder die noemer want verkeersonveilig gedrag op de baan blijft nog altijd een boosdoener, met sturen onder invloed van alcohol als oorzaak nummer één bij zware ongevallen. Om de Leuvenaars en de bezoekers van de stad aan te sporen om bewust om te gaan met de gevaren van rijden en drinken, lanceert het stadsbestuur een nieuw initiatief. In vijf ondergrondse parkeergarages duiken er binnenkort toestellen op die bestuurders toelaten om zelf het alcoholgehalte in hun bloed te meten.

Ik hoop dat bestuurders die boven de limiet zitten rechtsomkeer maken Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

“Door nog meer in te zetten op preventie wil de stad verkeersonveilig gedrag inperken”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “In dit geval ligt de focus op dronken rijden met de wagen. We gaan in zee met vzw Emilie Leus om ‘alcoscans’ te plaatsen in vijf parkings. Dat is onder meer het geval in de parking op de Philipssite maar bijvoorbeeld ook aan het station en in de Minckelersparking. Uiteraard is de alcoholtest volledig vrijwillig maar ik hoop dat veel mensen er gebruik van zullen maken. En hopelijk maken bestuurders die boven de toegelaten limiet zitten ook rechtsomkeer want rijden onder invloed van alcohol gaat uiteraard gepaard met grote gevaren.”

Alcolab

Vzw Emilie Leus zal de ‘alcoscans’ leveren terwijl de stad Leuven instaat voor de plaatsing en het onderhoud. Ook de broodnodige kalibratie valt onder de verantwoordelijkheid van de stad Leuven. Tot slot zal de stad ook voldoende rietjes voorzien om de alcoholtesters draaiende te houden in de Leuvense parkings. Het is overigens niet de eerste keer dat er alcoholtesters opduiken in het Leuvense straatbeeld. In december 2015 toonde Els Van Hoof (CD&V) –sinds januari opnieuw schepen van Middenstand- zich al als ambassadrice van de elektronische alcoholtester. Ze haalde een zogenaamd ‘alcolab’ naar de Leuvense Kerstmarkt. Leuven was na Antwerpen en Gent de derde Vlaamse stad die toen experimenteerde met alcoholtesters. Na de kerstmarkt stond de alcoholtester nog een tijdje in brasserie Den Beiaard op het Ladeuzeplein. ‘Alcolab’ ontstond overigens na het verkeersdrama dat het leven eiste van de 18-jarige Emilie Leus. Zij werd op 11 november 2009 samen met twee medestudenten van de weg gemaaid door een dronken jongeman die na een nachtje feesten de controle over zijn wagen verloor.

“Na het verschrikkelijke ongeval werd het Fonds Emilie Leus opgericht”, zegt Els Van Hoof. “De metingen zijn overigens even betrouwbaar als de metingen die door de politie worden gedaan. Dit toestel is een effectieve methode om te sensibiliseren en duidelijk te maken dat drinken en rijden niet samengaan.” Nog dit: het toestel is ‘begrensd’ om competitiezuipen tegen te gaan want het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat de alcoholtester wordt gebruikt als scheidsrechter in een wedstrijdje om ter meeste promille in het bloed.