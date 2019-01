Albertbuilding: te waardevol om te slopen? Bart Mertens

21 januari 2019

19u04 0 Leuven Er is een kleine kans dat de bekende Albertbuilding in wijk Casablanca in Kessel-Lo dan toch niet wordt gesloopt. Eigenaar en sociale Huisvestingsmaatschappij Dijledal is voorstander van dat scenario maar Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck pleit voor een grondige renovatie.

Alweer een nieuwe episode in het verhaal over de Albertbuilding in wijk Casablanca in Kessel-Lo. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck laat opmerken dat hij geen voorstander is van een afbraak. Het gebouw met 72 appartementen uit 1956 –van de hand van architecten Paul De Meyer en Léon Stynen- staat op de inventaris voor bouwkundig erfgoed en Van Broeck omschrijft een mogelijke sloop als “zonde”.

Léon Stynen

Tuinwijk Casablanca werd in de jaren ’50 van de vorige eeuw gebouwd als sociale woonwijk in opdracht van Heuvelhof dat ondertussen Dijledal heet. De Koning Albertbuilding was het architecturale paradepaardje van de wijk. Een tweede gelijkaardig gebouw was voorzien maar werd nooit gebouwd. Binnen het oeuvre van Léon Stynen is wijk Casablanca volgens kenners een unicum. Stynen wordt ook beschouwd als één van de bekende modernistische architecten in België. Door aanpassingen in het recente verleden lijkt de Albertbuilding echter niet meer op het oorspronkelijke ontwerp wat de deur opende naar een definitieve afbraak. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck dringt echter aan om te kiezen voor een grondige renovatie. Fons Laeremans (CD&V) van Dijledal ziet dat niet zitten. Dijledal deed in 2017 al een aanvraag om het gebouw te kunnen afbreken. Laeremans blijft bij zijn standpunt en wijst het voorstel van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck af.