Al 35.000 bezoekers voor expo over Arenbergs

Bart Mertens

14 januari 2019

12u10 0 Leuven De Arenbergtentoonstelling in M-Museum blijft in het laatste weekend twee avonden later open. De toestroom aan bezoekers blijft immers groeien in de laatste weken. Tot op heden hebben al 35.000 bezoekers een duik genomen in de geschiedenis van de bekende Leuvense adellijke familie Arenberg.

De bezoekersaantallen voor de expo ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’ blijven in stijgende lijn gaan, zeker nu de tentoonstelling stilaan op z’n einde loopt. Om late beslissers de kans te geven om de expo te bezoeken, blijft M–Museum Leuven op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari langer open. “De expo ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’ in M is een groot succes. Al bijna 35.000 bezoekers kwamen zich onderdompelen in de wereld van de adellijke familie Arenberg. Nu de expo op z’n einde loopt (20 januari), plannen veel mensen op de valreep nog een bezoek. Speciaal voor hen blijft M de laatste vrijdag en zaterdag van de tentoonstelling (18 en 19 januari) langer open, namelijk tot 22 uur. Dat betekent concreet dat het museum drie dagen op rij tot 22 uur open zal zijn”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Rubens

De familie Arenberg behoorde vijf eeuwen lang tot de hoge adel van de Lage Landen. De combinatie van hun macht, financiële welstand en passie voor kunst en cultuur resulteerde in een reeks collecties die zowel qua omvang als kwaliteit ronduit indrukwekkend te noemen zijn. De expo in M brengt meer dan 230 kunstwerken van onder meer Rubens en Van Dyck) en nooit eerder getoonde documenten samen in een unieke reünie om het verhaal van de Arenbergs te vertellen. Meer info: www.mleuven.be