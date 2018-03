Al 290 jaar oud, maar toch nog 'in' MERTENS SCHOENEN VIERT VERJAARDAG MET EXCLUSIEF SCHOEISEL BART MERTENS

10 maart 2018

02u44 0 Leuven Mertens Schoenen, een monument in de Mechelsestraat, is al acht generaties lang in dezelfde familie en dit jaar bestaat de winkel liefst 290 jaar. "Ik maak me sterk dat we de oudste schoenenwinkel van het land zijn", zegt Erik Meulemans. "Om onze 290ste verjaardag te vieren, hebben we een 'customized shoe' laten maken."

"Wij weten echt niet hoe lang u onze schoenen kan dragen. Wij bestaan pas 290 jaar!" Met die slogan gaat de beroemde Leuvense familiezaak Mertens Schoenen haar feestjaar in. Voor uitbaters Erik Meulemans en Isabelle Mertens belooft het een druk maar bijzonder jaar te worden maar toch vonden ze de tijd om een bijzonder project te lanceren. "We bestaan inderdaad 290 jaar in 2018 en dat willen we een heel jaar lang vieren", vertelt Erik Meulemans. "Uiteraard vonden we inspiratie in ons rijkgevulde verleden om onze verjaardag in de kijker te zetten. We staken onze winkel in een nieuw 'retro kleedje' met oude foto's, anekdotes, relikwieën en logo's uit het verleden. Het is bijzonder om te zien hoe de zaak door de jaren heen is geëvolueerd. Dat willen we ook tonen aan onze klanten."





Zes Leuvense iconen

Om het feestjaar nog extra in de verf te zetten, liet Mertens Schoenen ook een exclusieve 'customized shoe' maken, zowel voor dames als voor heren. "Om onze 290ste verjaardag nooit meer te vergeten, lieten we een speciale sneaker voor dames maken", aldus Erik Meulemans. "In de print op de schoen is het oude sepiabeeld dat we al jaren gebruiken op onze winkelzakken verwerkt. Die foto dateert van 1910. Voor de heren hebben we speciale lederen schoenen laten maken waarin de profielen van zes Leuvense iconen werden verwerkt. Het gaat onder meer om de Kotmadam, Fonske en het historische stadhuis. Voorlopig ben ik de enige die deze schoenen heeft maar iedereen kan een paar bestellen bij ons. We hopen dat burgemeester Louis Tobback ook een paar zal aanschaffen. De veters zijn rood en ook in de zool is een streepje rood verwerkt. De 'customized shoe' past dus perfect bij de politieke kleur van onze burgemeester." Tobback liet zich de primeur echter afsnoepen door schepen Carl Devlies (CD&V), die gisteravond het eerste paar kocht.





Mee met hun tijd

De passie voor schoenen zit al acht generaties lang in de genen bij de familie Mertens. "Ik durf te stellen dat Mertens Schoenen de oudste schoenenwinkel van het land is", stelt Erik Meulemans. Echtgenote Isabelle Mertens herinnert zich nog heel goed hoe ze opgroeide in de winkel van haar ouders. "Ik ben bij wijze van spreken in een schoendoos geboren", vertelt ze. "Ik ben letterlijk groot geworden in de winkel. Sinds mijn zesde levensjaar hielp ik mee in de zaak. Schoenen inpakken en andere kleine taken... Later nam ik de zaak over. En ik ben zeker nog niet van plan om te stoppen want ik kijk nu al uit naar de 300ste verjaardag van Mertens Schoenen. Mijn passie voor schoenen is nog groter geworden in de loop der jaren."





Het feit dat Mertens Schoenen al zo lang bestaat, belet Erik en Isabelle overigens niet om mee te zijn met hun tijd. Als één van de eerste familiezaken in Leuven boden ze de klanten ook een webshop aan en die is naar aanleiding van het feestjaar in een nieuw kleedje gestoken. "We geloven sterk in het 'cross channel-'verhaal", aldus Erik Meulemans. "Van elke schoen krijg je vijf foto's én een 360° beeld te zien. Reserveren en kopen kan nog steeds op dezelfde veilige manier als vroeger. De retail beleeft zware tijden. We moeten daar eerlijk in zijn. De voorbije jaren is er meer veranderd dan in dertig jaar tijd. Maar als je tijdig mee op de digitale trein zit dan zijn er nieuwe kansen. Wij grijpen die met beide handen want een familiezaak die al zo lang bestaat, mag je niet verloren laten gaan. Mertens Schoenen kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst.