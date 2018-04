Al 1.200 katten gered door Zwerfkat 19 april 2018

02u28 0 Leuven Exact vier jaar geleden werd vzw Zwerfkat in Leuven opgericht naar aanleiding van de afbraakwerken op de Vesaliussite. Sinds toen is gebleken dat de problematiek van zwerfkatten in Leuven nog erger is dan gedacht.

"Op vier jaar tijd zijn we voor bijna 1.200 katjes in de bres gesprongen en hebben we voorkomen dat meer dan 160.000 kittens in de koude en de regen werden geboren en een miezerig en hongerig bestaan zouden leiden tot aan hun dood", zegt voorzitter Sabine Bovend'aerde. "Dagelijks komen er meldingen binnen van gedumpte en verwilderde katjes. Voor organisaties zoals Zwerfkat in Leuven is het soms dweilen met de kraan open. Daarom is het belangrijk dat eigenaars eindelijk de wet gaan naleven en hun katten laten steriliseren/castreren en laten chippen. Momenteel hebben we 15 katjes tussen de 7 maanden en 11 jaar oud bij onze gezinnen in opvang. Sinds september 2016 werken we ook officieel samen met de stad Leuven en de politie. Voor onze inzet krijgen we ongeveer een vijfde van onze totale kosten terugbetaald . Het overige geld zamelen wij in via giften, lidgeld, adoptiegeld, verkoopstandjes en events. Onze totale kosten bedragen elk jaar rond de 70.000 euro waarvan 50.000 euro voor dierenartskosten. We gaan hierover binnenkort terug een gesprek aanvragen met het stadsbestuur." (BMK)