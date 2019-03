Akkoord in de maak omtrent doopcharter? ADPW

28 maart 2019

Maandag zullen de studentenclubs hun versie van het doopcharter afgeven aan de universiteit met de vraag om hun versie van het charter te ondertekenen. Een ondertekening waarvan rector Luc Sels eerder al liet weten dat als er eventuele bijsturingen binnen de contouren van het charter van de KU Leuven zouden vallen, ze bekeken zullen woorden. Echt hoopvol klinkt dat niet.

Volgende week maandag, op 1 april, is het zo ver: de mannelijke studentenclubs komen dan met hun eigen doopcharter op de proppen. Een charter dat al erg veel commotie heeft veroorzaakt. Na de dood van Sanda Dia op de doop van studentenclub Reuzengom, werd er geijverd voor een nieuw doopcharter. Iedereen ging dat ondertekenen, ook de studentenclubs. Althans, zo klonk het eind december. De studentenverenigingen en de vrouwelijkse studentenclubs tekenden, de mannelijke studentenclubs niet. “Het probleem is dat wij midden februari pas een bericht hebben gekregen dat tegen 28 februari alle clubs het charter moesten ondertekenen. LOKO (de Leuvense studentenkoepel, nvdr.) heeft te snel willen handelen en zij vonden onze afspraken die wij eerder met de KUL hebben gemaakt niet goed. Daarom is het gevoel ontstaan dat wij alles op de lange baan willen schuiven. Wij wilden gewoon de tijd krijgen om een goed charter te ondertekenen”, vertelde Dennis Laveaux van het Seniorenkonvent (SK) daarover.

Volgens Laveaux is het water niet zo diep. Al zijn er enkele problemen. Zo vinden clubs niet dat ze elke doopactiviteit en alle tijdstippen daarvan moeten doorgeven, terwijl dat in het vooropgestelde charter van de KU Leuven en LOKO wél voorzien is. “Wij zijn vrije verenigingen en improviseren heel vaak. Voor grote groepen snap ik dat dit problemen oplevert, maar wij zijn soms maar met drie of vier en dan lijkt ons dat minder van belang te zijn. Een toevallige passant mag bijvoorbeeld niet aangeklampt worden. Maar voor een opdracht spreken wij soms mensen aan. Dat doet de Chiro toch ook?”, meent Laveaux.

Wat er precies in het aangepaste doopcharter van de studentenclubs staat, is niet duidelijk. En of er een verzoening zit aan te komen met de KU Leuven, is ook nog maar de vraag. “Wij houden sowieso maar met één charter rekening en dat werd op 28 februari niet getekend door de clubs van het Seniorenkonvent. Als de clubs ambitieuzere zaken in hun charter willen steken, kan er wel gepraat worden”, zegt Kenny Van Minsel, voorzitter van LOKO.

Schepen voor Studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen) is scherp voor de studentenclubs die het doopcharter weigeren te ondertekenen. “Al jaren wordt er geprobeerd om een charter op te stellen en de clubs beloofden in december, na de vreselijke dood van Sanda Dia, om mee te doen. Uiteindelijk doen ze dit niet en stellen ze hun eigen charter op. Op die manier ga je niet met een mensenleven om. Ze hebben de boot gemist, vrees ik. Ik weet ook niet wat er in hun charter staat. Wij gaan alleszins niet onderhandelen over het doopcharter. De KUL en de UCLL zullen ervoor zorgen dat het doopcharter gevolgd moet worden. Volg je dat niet, kunnen er tuchtsancties komen”, zo klinkt het bij Van Oppens.

Het overlijden van Dia erbij betrekken, vindt Laveaux een brug te ver. “Iedereen is geschrokken van de dood van die jongen. Ik vind het dan ook ongepast dat ze van zijn overlijden gebruik maken om een charter op te leggen. Het is niet zo dat als wij het charter ondertekenen dat alles zomaar opgelost is”, meent Laveaux. Het is duidelijk: het water is misschien nog niet te diep, maar op maandag een akkoord bereiken wordt zeker geen evidentie.