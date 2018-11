Aira Girls laten zien wat ze in hun mars hebben in ‘Dance as One’ Ook Aira Ensemble van Danscentrum Aike Raes neemt deel aan VTM-programma Bart Mertens

07 november 2018

18u35 0 Leuven Danscentrum Aike Raes neemt deel aan het dansprogramma ‘Dance as One’ op VTM. Liefst twintig danscrews uit Vlaanderen en Nederland nemen het tegen elkaar op. Voor Danscentrum Aike Raes staan de Aira Girls en Aira Ensemble op de deelnemerslijst. “Een mooie kans om aan Vlaanderen te laten zien wat ze in hun mars hebben”, zegt Aike Raes.

Dansprogramma’s zijn in en bijgevolg kan je je televisie niet aanzetten of krijg je dans op je bord geserveerd. Zo loopt op VTM het nieuwe programma ‘Dance as One’. In die dansshow nemen tien Vlaamse en tien Nederlandse danscrews het tegen elkaar op. Op het einde van de reeks blijft er één winnaar over die met de hoofdprijs van 50.000 euro naar huis gaat. “Zoals de naam al doet vermoeden komt het erop aan om het meest synchroon te dansen. In verschillende rondes en met verschillende opdrachten kan de dansgroep met de perfectste choreografie, het meest perfecte teamwork en de perfectste timing 50.000 euro winnen. De jury heeft de meeste aandacht voor de groep die het best op elkaar is ingespeeld en die onder alle omstandigheden het hoofd koel kan houden”, laat VTM optekenen.

Cheerleaders

Bij de Vlaamse deelnemers ook twee ensembles uit Leuven en wel van de bekende dansschool Danscentrum Aike Raes. Het gaat meer concreet over de Aira Girls en Aira Ensemble. “De Aira Girls zijn ook wel bekend als de cheerleaders voor basketbalploeg Leuven Bears”, aldus Aike Raes van Danscentrum Aike Raes. “Aira Ensemble is dan weer ons neoklassiek balletensemble. Het programma is een unieke kans voor onze danseressen om te laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben. We gaan er volledig voor.”

Of de Aira Girls en Aira Ensemble de ambities zullen waarmaken, moeten we nog afwachten maar aan enthousiasme is er alvast geen gebrek. Dat geldt ongetwijfeld ook voor presentatoren Niels Destadsbader en Nicolette Van Dam. De vakjury zal wellicht nog een ander paar mouwen zijn voor de Leuvense deelnemers want met Jan Kooijman, Laurien De Munck en Timor Steffens is er aan danservaring geen gebrek. Het feit dat de twee groepen van Danscentrum Aike Raes werden geselecteerd uit een bijzonder groot aantal kandidaten is alvast een overwinning op zich. “Onze selectie is inderdaad een opsteker van formaat. We gaan alles geven om tot een mooi resultaat te komen in ‘Dance as One’ op VTM. We willen ons tonen aan het publiek en de mensen entertainen met mooie danskunsten”, besluit Aike Raes.