Agressief trio bezorgt man die burgerplicht doet schedelfractuur Stefan Van de Weyer

16 januari 2019

14u12 2 Leuven Tussen de twee en de drie jaar cel, dat vraagt het Leuvense parket voor een agressief trio uit Schaarbeek. Afgelopen zomer vielen de beklaagden drie mannen in het centrum van Leuven aan. Eén van hen liep een schedelfractuur op en verkeerde in levensgevaar. De man lag meer dan een maand in coma.

Twee van de drie beklaagden kwamen opdagen tijdens de zitting op de Leuvense strafrechtbank. Twee slachtoffers, waaronder de man die in levensgevaar verkeerde, en drie familieleden van die laatste stelden zich burgerlijke partij.

Tijdens de nacht van 22 augustus werd een man bijna aangereden in de Parijsstraat. De wagen in kwestie reed veel te snel én in een verboden richting. De man wees de inzittenden terecht op het kruispunt van de Parijsstraat met de Minderbroedersstraat. De drie, Muhamed B., Maljihi M. en Kandemir M., begonnen vervolgens klappen uit te delen aan de man. Die laatste probeerde te ontkomen, maar werd tegen de grond gewerkt. Twee getuigen kwamen tussen. Eén van hen kreeg twee rake klappen in het aangezicht van Maljihi M., een dertiger die in een straatvechtverening zou zitten, en viel op de grond waarna hij nog enkele stampen te verwerken kreeg. De andere man die tussenkwam kreeg een klap en viel met zijn hoofd op de stoeprand, zijn verwondingen bleven beperkt. Vervolgens stapte het trio weer in de wagen en reed weg. Voorbijgangers konden wel hun nummerplaat noteren en een camera registreerde het geweld.

Het slachtoffer dat twee rake slagen kreeg, werd bewusteloos overgebracht naar het UZ Gasthuisberg en verkeerde in levensgevaar. Hij lag meer dan een maand in coma.

Wildemannen

De procureur des konings vroeg voor twee mannen twee jaar cel en 1.200 euro boete. Voor de afwezige beklaagde, die de twee zware slagen met levensgevaar als gevolg uitdeelde, werd bij verstek drie jaar cel en 1.800 euro boete gevorderd. “Ze gingen als wildemannen te keer tegen de drie slachtoffers. Deze vorm van zinloos geweld kan niet getolereerd worden”, aldus het openbaar ministerie.

De advocate van één van de aanwezigen vroeg om een werkstraf, waarna de dertiger zich excuseerde voor de feiten.

Gevolgen

Advocaat Patrick Zonderman stelde zich burgerlijke partij voor het merendeel van de slachtoffers. “Ik heb zelden zo’n zaak meegemaakt, waarbij er zo’n buitensporige vorm van geweld werd gebruikt omwille van zo’n banale oorzaak. De ouders van mijn cliënt vreesden dat hij het niet zou halen. Bovendien zijn de gevolgen nog steeds voelbaar. Hij kan maar vier dagen in de week werken, en ook zijn karakter is veranderd. Als gevolg van die nacht onthouden de slachtoffers zich ook van avondjes uit en zullen ze in de toekomst geen burgerzin meer vertonen, zo diep zit de angst”, schetste Zonderman.