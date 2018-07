Agressie aan Hal 5 23 juli 2018

02u32 0

Aan Hal 5 in Kessel-Lo ontstonden zaterdagavond problemen met enkele agressieve personen. De politie werd ter plaatse geroepen omdat een dronken koppel iemand van zijn fiets had getrokken. Daarna zou de 40-jarige fietser uit Kessel-Lo ook door hen geslagen zijn geweest. Van de man en de vrouw was geen spoor meer toen de politie arriveerde. Terwijl die de buurt uitkamde, zagen zij een andere man die daar eveneens mensen lastigviel. De 43-jarige uit Kessel-Lo werd meegenomen naar het commissariaat voor openbare dronkenschap. (KAR)