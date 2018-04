Agenten moeten parkeerbon dan toch niet betalen 30 april 2018

De foutgeparkeerde agenten van PZ Hageland die twee weken geleden zelf op de bon geslingerd werden aan het Leuvense gerechtsgebouw moeten de parkeerretributie dan toch niet betalen. De stad Leuven schold de retributie kwijt. De agenten moesten twee gevangenen voor de onderzoeksrechter leiden, maar omdat alle parkeerplaatsen volzet waren, parkeerden ze de twee dienstvoertuigen op een bewonersparking. Een parkeerwachter stak daarom twee retributies van 27,5 euro achter de ruitenwisser, maar die mogen nu in de prullenmand. "We hadden een geldige uitleg", reageert korpschef Luc Liboton die de retributies aanvocht. "Het ging om politievoertuigen met arrestanten in. Omdat er nergens plek was, hadden ze geen andere optie."





De twee dieven werden gearresteerd aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. Ze worden verdacht van meerdere diefstallen bij elektroketen Krëfel. De onderzoeksrechter besliste om ze langer aan te houden. (KAR)