Afslanken doe je zo: provincie is 4,5 miljoen euro lichter Bart Mertens

19 februari 2019

12u40 2 Leuven De provinciale afslankingsmaatregelingen leveren de provincie Vlaams-Brabant een jaarlijkse besparing op van ruim 750.000 euro. “Over de volledige legislatuur betekent dit een bezuiniging van maar liefst 4.517.370 euro”, zegt gedeputeerde Bart Nevens (N-VA).

De provincie Vlaams-Brabant is bezig aan een stevige afslankingskuur. Met de inkrimping van de subsidies aan de partijen met 15 procent realiseert de provincie een jaarlijkse besparing van 77.400 euro. Wat de vergoedingen aan raadsleden betreft, wordt er voor 2019 532.500 euro ingeschreven in plaats van 680.767 euro vorig jaar, of ook: een besparing van 149.267 euro. Ook de halvering van het aantal raadsleden (van 72 naar 36, nvdr), het aantal raadscommissies (van 8 naar 4, nvdr) en het aantal gedeputeerden (van 6 naar 4, nvdr) missen hun effect niet op het gevoelig terugschroeven van de uitgaven op de politieke werking van de provincie Vlaams-Brabant. “Dit levert een gevoelige besparing van 256.228 euro op”, aldus gedeputeerde Bart Nevens (N-VA). “Opgeteld zorgt de afslanking van de provincie Vlaams-Brabant en haar politieke werking dit jaar al voor een directe besparing van 752.895 euro. Gespreid over de hele legislatuur komt dit neer op een besparing van een totaal van 4,5 miljoen euro.”