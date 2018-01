Afscheid van P. Van Sant nu maandag 02u26 0

In funerarium Pues in Winksele wordt op maandag 8 januari om 14 uur afscheid genomen van de Leuvense bluesmuzikant P. Van Sant. Familie, vrienden, kennissen en fans zijn welkom op de afscheidsplechtigheid vanaf 13.40 uur in aula Eikenveld. De asuitstrooiing gebeurt in intieme kring op de begraafplaats in Vlierbeek. Peter Vansantvoet een laatste groet brengen, kan in funerarium Pues in de Eikestraat 2 in Winksele-Delle op zaterdag 6 januari van 17 tot 18 uur. P. Van Sant werd 58 jaar oud en leed aan keelkanker. Sinds april 2016 verbleef hij in woon- en verzorgingscentrum Remy in Leuven nadat hij de behandeling voor de ziekte zelf had stopgezet. Op 1 januari overleed Peter Vansantvoet na een leven dat volledig in het teken van muziek stond. (BMK)