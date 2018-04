Afrika Filmfestival van start 25 april 2018

02u52 0 Leuven De 23ste editie van het Afrika Filmfestival is van start gegaan met de Belgische première van de film 'Une saison en France' in de Kinepolis van Leuven. Tot 5 mei staan er verspreid over Vlaams-Brabant meer dan 140 films van en over Afrika en zijn diaspora op het programma.

Het Afrika Filmfestival is uitgegroeid tot één van de belangrijkste festivals van films uit Afrika in Europa en heeft een vaste plaats verworven in het cultureel landschap van Vlaams-Brabant. Vorig jaar hebben meer dan 12.000 mensen een film/event van Afrika Filmfestival bijgewoond. De cineasten - het overgrote deel is Afrikaans - belichten verschillende culturen, landen en leefstijlen.





Superdiversiteit

"Het Afrika Filmfestival past in onze overtuiging dat we ook in de provincie voluit de kaart van de superdiversiteit moeten trekken", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid en Diversiteit. "Vandaag realiseren we ons als nooit tevoren dat we de dialoog tussen verschillende culturen moeten tot stand brengen. Om te voorkomen dat culturele diversiteit leidt tot conflict moeten we praten. Alleen zo kunnen we het verschil overbruggen en putten uit de culturele rijkdom van de andere om tot positieve verandering en ontwikkeling te komen". (ADPW)