Adamo in Schouwburg 14 februari 2018

Op zondag 8 april zal in het 30CC/Schouwburg in Leuven een theatershow plaatsvinden van Salvatore Adamo. Met 'Près de toi' wordt er alweer een nieuw hoofdstuk geschreven in de rijke carrière van de Waalse artiest die wereldwijd meer dan 90 miljoen albums en singles verkocht. Adamo's recentste album verscheen begin 2016 en kreeg als titel 'L'amour n'a jamais tort'. Jo Francken (Milow, Triggerfinger, Admiral Freebee) nam de productie voor zijn rekening. Niemand minder dan Alex Callier (Hooverphonic) en Andrew Powell (Kate Bush, Alan Parsons) verleenden tevens hun medewerking. In 2018 is Adamo weer live te bewonderen tijdens zijn concerttournee in Vlaanderen. De door hemzelf geschreven liedjes zijn vaak Franse chansons maar soms zingt hij ook in het Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans, Duits, Turks of zelfs Japans. Zijn nummers 'Sans Toi, Ma Mie', 'N'est-ce pas Merveileux?', 'Vous Permettez, Monsieur?', 'Quand les Roses' en 'Dolce Paola' behaalden allemaal de nummer 1-status in Vlaanderen. Twee van zijn albums behaalden de status van goud of platina. Meer info: www.adamo.vlaanderen (BMK)