Actiegroep heeft kritiek op 'terugkeer naar historische vliegcorridor' 02u43 0 © Bart Leye Sinds het ontstaan van de luchthaven bestaat er een soort van 'lawaaicorridor'. Leuven De actiegroep Alliantie Regio Leuven (ARL) kaart de kritiek aan dat de opstijgende vliegtuigen naar hun historische corridor zouden moeten terugkeren. Dat wordt door verschillende lokale burgemeesters geëist, maar volgens ARL is er geen sprake van een 'historische opstijgcorridor', maar wel van een 'lawaaicorridor'.

ARL bestaat uit bewonersgroepen uit de west- en zuidrand van Leuven. "Men beweert dat de historische corridor Herent, Meerbeek, Veltem-Beisem, Winksele, Leuven-Wilsele, Leuven-Heverlee, Bertem en Oud-Heverlee altijd gebruikt werd voor 2014. Maar niets is minder waar", zegt de Alliantie. "Vanaf het ontstaan van de luchthaven van Zaventem tot het jaar 2000 waren er op jaarbasis slechts gemiddeld 3% opstijgende vluchten richting Leuven, waarvan er amper 1,5% opsteeg boven Leuven en de zuidwestelijke rand. Die route werd dus amper gebruikt. Van een 'historische opstijgcorridor' is er dus geen sprake."





Lawaaicorridor

Volgens ARL bestaat er in de regio sinds de oprichting van de luchthaven wél een historische lawaaicorridor. "De 07-corridor is een strook van ongeveer 20 kilometer lang in het verlengde van de twee parallelle landingsbanen 25L en 25R en strekt zich uit van de luchthaven tot in Rotselaar", licht de groep toe. "Deze lawaaicorridor wordt quasi continu gebruikt. Alleen in de periode 2000-2014 werd deze gevoelig minder gebruikt, maar sinds de invoering van de Leuven 07-Rechtdoor, ligt het totaal aantal vliegbewegingen op precies hetzelfde niveau als in de jaren negentig."





Decibels blijven gelijk

Volgens ARL wordt de 07-corridor vandaag opnieuw voor





97% van de tijd benut als lawaaicorridor. "Het enige verschil is dat de corridor nu dalende én opstijgende bewegingen kent, terwijl er vroeger alleen landende vluchten waren. Maar de geluidsbelasting, gemeten op jaarbasis in decibels, is niet toegenomen. Die ligt zelfs lager dan in het begin van de jaren 1990. De Leuven 07-Rechtdoor heeft dus niet voor extra geluidsoverlast gezorgd. Wegens de dominerende zuidwestenwinden is voor de veiligheid van passagiers en bewoners de 07-corridor bijna altijd verplicht in gebruik: het is dus niet toevallig een lawaaicorridor", meent ARL. (ADPW)