Actiecomités tegen podiumkunstenzaal N-VA STEUNT HET VERZET CD&V BLIJFT BIJ HUIDIGE PLANNEN BART MERTENS

14 mei 2018

02u25 0 Leuven Enkele Leuvense buurtcomités uit de benedenstad hebben zich verenigd en eisen van het stadsbestuur een meer leefbare buurt. Opvallend is dat de protesterende buurtbewoners niet te vinden zijn voor de realisatie van een nieuwe podiumkunstenzaal in de Brusselsestraat. Ook de geplande Bruulparking zien ze niet zitten.

Een tiental Leuvense actiecomités waaronder Bruul Brult, S.O.S Brusselsestraat en het Vestencomité hebben de krachten gebundeld. Ze leggen het stadsbestuur een plan met twintig punten voor om te komen tot een meer leefbare stad. "Leuven Brult is een overkoepelende beweging die zich inzet voor de leefbaarheid, meer verkeersveiligheid, minder lawaaihinder en minder luchtverontreiniging in Leuven. Zoals het circulatieplan er nu uitziet profiteert de ene buurt van een sterk afgenomen verkeersintensiteit maar dragen andere buurten bijkomende verkeers- en lawaaihinder. Wij willen een geïntegreerd mobiliteitsplan dat rekening houdt met de hele stad", klinkt het.





De verenigde buurtcomités pleiten onder meer voor elektrische fietstaxi's en zien de geplande Bruulparking niet zitten. Ook de podiumkunstenzaal die de huidige meerderheid CD&V/sp.a in de Brusselsestraat wil bouwen, kan niet op applaus rekenen.





"Geen Bruulparking, wel een Bruulpark", aldus de buurtcomités. "Auto's moeten uit de stad worden geweerd. Er is geen nood aan extra parking. Ook de geplande podiumkunstenzaal staat haaks op het huidige mobiliteitsbeleid. Een eventuele nieuwe zaal zou aan het station kunnen worden gerealiseerd waar het openbaar vervoer nabij is", besluit actiecomité Leuven Brult.





Parking op Vismarkt

De actiecomités krijgen steun van oppositiepartij N-VA. "Voor ons moet de hele benedenstad samen bekeken worden", klinkt het. "Wij kiezen net zoals de protesterende buurtbewoners voor een nieuwe podiumkunstenzaal aan het station op de oude stelplaats van De Lijn. In dat scenario is er geen nood aan de Bruulparking die ruim 30 miljoen euro zal kosten. Bovendien kunnen we dan de parkeerplaatsen op de Vismarkt behouden wat de handelaars van de Mechelsestraat ten goede zal komen."





Kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) houdt vast aan de bestaande plannen. "De Bruulparking is absoluut nodig om de benedenstad nieuw leven in te blazen", klinkt het.





"Ook de podiumkunstenzaal kan volgens mij de motor worden voor de benedenstad van de toekomst. CD&V is niet van plan om af te wijken van de huidige plannen. Zowel de Bruulparking als de nieuwe podiumkunstenzaal zijn noodzakelijke maatregelen." Conclusie: N-VA en CD&V staan lijnrecht tegenover elkaar in twee belangrijke dossiers die de volgende legislatuur op tafel zullen liggen. Een coalitie tussen beide partijen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober lijkt momenteel verder weg dan ooit.