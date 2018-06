Actie voor fietskoeriers 05 juni 2018

02u38 0

ABVV-Jongeren en de Belgische transportbond voerden gisteren actie in Leuven om de slechte arbeidsvoorwaarden van fietskoeriers onder de aandacht te brengen. De actie vond plaats op de hoek van de Tiensestraat met het Rector De Somerplein.





"Fietskoeriers verdienen een echt werknemersstatuut", zegt Jeff Jonckers van ABVV-jongeren. "We stellen de slechte sociale verzekering en de povere vergoedingen aan de kaan. Fietskoeriers verdienen een betere bescherming. We hebben getuigenissen verzameld van koeriers waaruit blijkt dat het hoog tijd is dat werkgevers zoals Deliveroo de fietskoeriers erkennen als werknemers. Enkel zo krijgen ze garanties voor hun veiligheid en toekomst." (BMK)