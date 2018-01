Actie tegen gevechtsvliegtuigen 27 januari 2018

Leden van de Leuvense Vredesbeweging en van HartbovenHard hebben aan de stations van Leuven, Herent en Veltem valse biljetten van 500 euro uitgedeeld aan de treinreizigers. Ze deden dat om zich te verzetten de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. De actie was de start van een nationale campagne tegen de aankoop van wapens.





"Ondanks de voortdurende aanvallen op de publieke dienstverlening die echt onze vrede en veiligheid kunnen garanderen, blijft de regering op grote schaal investeren in de bewapening. Na eerdere investeringen is er nu een plan om een contract af te sluiten voor 34 gevechtsvliegtuigen ter waarde van 3,6 miljard euro. We moeten dergelijke grootschalige en onnodige aankopen ter discussie stellen en bestrijden. Vooral de megalomane aankoop van de gevechtsvliegtuigen is een doorn in het oog", zegt Ria Verjauw van de Leuvense Vredesbeweging. (BMK)