Actie ECLIPS: politie vindt zwaard en knuppel in wagen Bart Mertens

09 december 2018

21u10 0 Leuven De politie heeft afgelopen zaterdag het startschot gegeven voor project ECLIPS. Er werd een grootschalige controleactie georganiseerd onder regie van de lokale politie van Leuven met ondersteuning van de federale politie, een drugshond en zelfs luchtsteun. Ook de Vlaamse Belastingdienst en de FOD Mobiliteit namen deel aan de actie.

Op verschillende grote invalswegen rond de E40 aan het industrieterrein in Haasrode en de E314 aan de Mechelsesteenweg in Leuven werden grootschalige multidisciplinaire controles uitgevoerd. Hiervoor werden op 5 strategische locaties ANPR-scanners opgesteld teneinde alle doorgaand verkeer te kunnen controleren in politionele en fiscale databanken. Om de bestuurders te intercepteren die de controles wilden ontwijken of die gesignaleerd stonden in één van de databanken, werden motorrijders van de politie, de douane en de Vlaamse Belastingdienst ingezet. De focus van de actie lag op verkeershandhaving, gerechtelijke misdrijven, fiscale inbreuken en rondtrekkende daders. In totaal waren 90 medewerkers van verschillende diensten en eenheden actief op het terrein.

ANPR-scanners

In totaal werden liefst 7.181 voertuigen ANPR-gescand en gecontroleerd in politionele en fiscale databanken. Van de gescande voertuigen werden 320 voertuigen en hun inzittenden aan een grondige controle onderworpen. In totaal werden 180 personen grondig gecontroleerd waarvan er maar liefst 70 gekend waren bij de politie voor één of meerdere feiten. Verder vertoonden 14 voertuigen een betrokkenheid bij eerdere feiten.

Alle bestuurders werden onderworpen aan een ademtest, waarbij er 5 bestuurders positief bleken. Eén buitenlandse bestuurder moest onmiddellijk een boete betalen. Een andere bestuurder werd onder invloed van alcohol aan hoge snelheid door de federale wegpolitie geïntercepteerd. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De uitgevoerde speekseltest bij een andere bestuurder resulteerde positief. Hij bleek onder invloed van cannabis. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Verzekering

Er werden eveneens 2 voertuigen in beslag genomen wegens niet verzekering, 6 andere bestuurders werden geverbaliseerd voor het niet bijhebben van een geldig verzekeringsbewijs nadat na controle bleek dat de verzekering in orde was. Vijf bestuurders werden geverbaliseerd wegens het besturen van een voertuig zonder geldige technische controle. Drie bestuurders waren niet in orde met de inschrijving van hun voertuig en één bestuurder maakte misbruik van een handelaarsplaat. Daarnaast kregen meerdere bestuurders een proces-verbaal van waarschuwing voor diverse inbreuken. Eén bestuurder werd geverbaliseerd wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. Drie bestuurders werden geverbaliseerd wegens inbreuken op de wetgeving inzake het rijbewijs.

Drughonden

De drughonden werden meer dan 20 keer ingezet voor het doorzoeken van voertuigen. In totaal werden maar liefst 13 processen-verbaal opgesteld voor het vervoeren of bij zich hebben van verdovende middelen. Het ging daarbij om cannabis en cocaïne. Eén van de bestuurders had een verborgen bergruimte in zijn voertuig waarin hij de drugs verstopte. Tijdens de controles werden 2 verboden wapens aangetroffen: een zwaard en een verkorte baseballknuppel.

Het mobiel team van de Douane betrapte dan weer 12 bestuurders op het niet betalen van boetes. Het ging in totaal over 34.570 euro. Twee voertuigen van bestuurders die niet konden voldoen aan de boetes werden bijkomend in beslag genomen. Alle uitgevoerde brandstofcontroles resulteerden negatief. De Vlaamse Belastingdienst tot slot betrapte 38 bestuurders op het niet betalen van de verkeersbelasting. In totaal werden overtredingen vastgesteld voor een totaal bedrag van 41.035 euro. Van de bestuurders die niet onmiddellijk konden betalen werden nog eens 2 voertuigen in beslag genomen.