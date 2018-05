Achterbouw in brand 02 mei 2018

02u29 0

Maandagochtend is er brand ontstaan in een tuinhuis aan een woning in de Richard Valvekensstraat in Kessel-Lo. De bewoners waren op een gasvuur met gasflessen aan het koken voor een Boeddhistisch feest toen één van de flessen vuur vatte en ontplofte. Daardoor ging de achterbouw in vlammen op. Een 44-jarige vrouw liep brandwonden op aan de armen en in het aangezicht. Brandweer en politie waren snel ter plaatse en de aangrenzende huizen werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, maar even voor de middag mocht ze weer naar huis. (ADPW)