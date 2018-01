Acht maanden cel gevraagd voor aanranding op bus 02u39 0 Leuven Een 20-jarige Algerijn, zonder gekend adres, riskeert acht maanden cel voor de aanranding van twee meisjes tijdens een busrit.

De feiten deden zich voor in het Leuvense op 31 maart eerder dit jaar. Alles werd gefilmd door de bewakingscamera's op de lijnbussen maar Muhamed B.A. kon eerst nog ontkomen. Toen hij gearresteerd werd voor openbare dronkenschap herkenden agenten de Algerijn. Tijdens zijn verhoor minimaliseerde hij de feiten.





De procureur had het over gedrag waarbij de man niet van ophouden wist. Een slachtoffer moest zelfs roepen om B.A. te doen stoppen. Een ander slachtoffer die op kot zat in Leuven moest na het voorval terug thuis gaan wonen uit schrik. Samen vroegen ze bijna 10.000 euro schadevergoeding. Vonnis over een maand. (KAR)