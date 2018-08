Achiel Six (75) overleden na slepende ziekte 01 augustus 2018

De bekende Leuvenaar Achiel Six is maandagnacht overleden na een slepende ziekte. Six stond bekend als een man met een uitgesproken mening en was bijzonder actief voor de oud-strijders. Zo lag hij mee aan de basis van de renovatie van het oorlogsmonument op de stadsbegraafplaats in Leuven dat in mei 2015 werd onthuld. Als voorzitter van Breendonk en secretaris-penningmeester van EVVLO toonde Achiel Six zich toen een bijzonder tevreden man.





"Het monument is mooi geworden. We staan terug op de kaart in Leuven", liet hij optekenen. Het overlijden van Achiel Six wordt door veel Leuvenaars omschreven als een groot verlies voor de stad. Over alle partijgrenzen heen worden boodschappen van medeleven uitgesproken voor de familie. Ook in café Sport, waar Achiel Six geregeld over de vloer kwam, komt zijn dood als een schok. "Hij was een opmerkelijk man met een enorme gedrevenheid voor de oud-strijders. Ik zag hem altijd graag komen", aldus uitbater Mike Naert in een eerste reactie. De uitvaartplechtigheid voor Achiel Six vindt plaats in intieme kring. (BMK)