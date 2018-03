Absynthe Minded komt naar M-IDZOMER OOK INTERGALACTIC LOVERS, NOVASTAR EN GABRIEL RIOS HEADLINERS BART MERTENS

31 maart 2018

02u58 0 Leuven Het Leuvense festival M-IDZOMER heeft de eerste headliners bekend gemaakt. Op de affiche onder meer toppers zoals Intergalactic Lovers, Absynthe Minded, Novastar en Gabriel Rios. Uiteraard heeft M-IDZOMER niet enkel muziek maar ook heel wat kunst in de aanbieding.

M-IDZOMER vindt dit jaar plaats van donderdag 2 augustus tot en met zondag 5 augustus. Uiteraard wijzigt de unieke locatie van het populaire muziek- en cultuurfestival niet want M-Museum Leuven in de L. Vanderkelenstraat is een droomlocatie die wezenlijk deel uitmaakt van de identiteit van M-IDZOMER. De organisatie - in de deskundige handen van M en Het Depot - blijft ook trouw aan de eigenzinnige mix die de voorbije jaren steeds meer bezoekers wist te lokken. Meer zelfs, M-IDZOMER zal tijdens de negende editie de unieke formule nog meer in de verf zetten.





"Voor het negende jaar op rij tovert M-IDZOMER het museum om tot een sfeervolle festivalsetting waar muziek en kunst samengaan", aldus schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). Peter Bary, directeur van M-Museum Leuven, sluit zich daar bij aan. "De eigenzinnige mix maakt het festival uniek. Je hebt geen groot festival nodig om fantastische dingen te zien. Waar anders dan in M wandel je van de wondere wereld van Intergalactic Lovers of Absynthe Minded naar de indrukwekkende filminstallaties van de Finse Eija-Liisa Ahtila? Voor die verrassingen tekenen we graag!"





Op de binnenprogrammatie in museum M is het nog even wachten maar de muzikale headliners zijn wel al bekend. Mike Naert, artistiek directeur van Het Depot, voorspelt een onvergetelijke editie.





Zelf vragende partij

"Avishai Cohen speelde reeds uitverkochte shows op M-IDZOMER én in Het Depot. Hij was zelf vragende partij om naar ons festival af te zakken. Ik ben uiteraard zeer verheugd maar ook Absynthe Minded, Novastar, Gabriel Rios en Intergalactic Lovers zullen er een warm en gezellig festival van maken. Op donderdag 2 augustus betreedt Intergalactic Lovers het podium en op vrijdag 3 augustus is het de beurt aan Absynthe Minded. Het is van 2012 en langspeler 'As It Ever Was' geleden dat de groep nieuwe muziek uitbracht. Met hun nieuwe album 'Jungle Eyes' varen Bert Ostyn en de zijnen in de richting van gitaarpop met hemelse harmonieën. Zaterdag 4 augustus staat dan weer volledig in het teken van jazz met Avishai Cohen als ceremoniemeester. Op zondag 5 augustus sluiten Novastar en Gabriel Rios het festivalweekend af.





Tickets voor M-IDZOMER zijn te koop via www.m-idzomer.be. Een dagticket voor donderdag kost 28 euro, voor vrijdag 25 euro, voor zaterdag 32 euro en voor zondag 32 euro.