Able Feest tovert Bondgenotenlaan om tot dansvloer 24 augustus 2018

02u30 0 Leuven Bij nacht en ontij wordt er al eens gedanst in de Bondgenotenlaan maar op zondag 26 augustus kan dat in het kader van Able Feest ook eens perfect legaal. Het Able Feest maakt deel uit van stadsproject 'Able Onbeperkt Le(u)ven' dat van Leuven een meer toegankelijke stad wil maken.

"Het Able-Feest en het Able-project wil personen met een beperking, senioren en mensen met rollators of buggy's zichtbaar maken in het straatbeeld en het grote publiek sensibiliseren", zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).





"Dit jaar opnieuw heel wat activiteiten maar bijzonder is wel het seniorenbal in openlucht, midden in de Bondgenotenlaan ter hoogte van het Justus Lipsiusplein. We hopen op een echt volksfeest met aanstekelijke muziek uit de oude doos", laat schepen Myriam Fannes (sp.a) optekenen.





Naast het seniorenbal is er op de Bondgenotenlaan ook een infomarkt met elf deelnemende organisaties van en voor mensen met een beperking. Ook organisaties voor aangepast vervoer zoals DAV en MMC zijn aanwezig, evenals de thuiszorgwinkels van CM, Socialistische Mutualiteit en Partena. Ten slotte is ook het middenveld vertegenwoordigd door organisaties als VeBeS, Brailleliga en Konekt. Tijdens de activiteiten serveren de bewoners van vzw Het Roerhuis, allen met een verstandelijke beperking, een drankje aan de bezoekers van het Able Feest. (BMK)