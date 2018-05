AB InBev zet graanresten om in voedingsproducten 23 mei 2018

02u34 0

Dankzij een nieuwe innovatie is AB InBev voor de eerste keer in staat om graanresten opnieuw in te zetten als basis voor nieuwe kwalitatieve hoogwaardige en natuurlijke voedingsproducten. Op die manier gaat de brouwer de strijd aan met graanafval en zet het bedrijf in op circulaire economie.





De duurzame technologie werd ontwikkeld in AB InBev's Global Innovation & Technology Center (GITeC) in Leuven. "Onze nieuwe technologie maakt het mogelijk om honderdduizenden proteïnen en vezels uit graanresten te behouden en hun nutritionele waarden in te zetten voor menselijke consumptie. Dat kan ook 75% CO2-vermindering genereren, aangezien deze plantaardige voedingsstoffen via circulaire economie veel duurzamer zijn dan traditionele voedingsbronnen zoals vlees," zegt Jorge Gil-Martinez, biochemisch specialist en uitvinder van de technologie in GITeC.





De vezelrijke drank Canvas is bijvoorbeeld een eerste commerciële toepassing van graanresten. Vandaag is de drank in beperkte oplage verkrijgbaar in de Verenigde Staten als pilootproject. Uiteindelijk wil AB InBev klimaatverandering tegengaan door CO2-emissies te verlagen.





"We streven ernaar om onze tonnen graanresten te hergebruiken in een gespecialiseerde eenheid op de site zelf. Op die manier kunnen we mogelijks ongeveer 5.000 ton CO2 besparen per jaar door deze technologie op industriële schaal toe te passen in Europa." (BMK)