AB InBev voorziet extra feestbussen Leuvense brouwerij wil acoholvrij aanbod gevoelig uitbreiden tegen 2025 Bart Mertens

25 december 2018

13u00 0 Leuven Sinds kort rijdt in de Leuvense binnenstad een bus van De Lijn die gedecoreerd werd door de Leuvense brouwer AB InBev. In het design de belangrijkste niet-alcoholische AB InBev-bieren en uiteraard ook Stella Artois, het bier dat ontstond als kerstbier. Om iedereen veilig thuis te brengen, sponsort AB InBev samen met heel wat gemeenten ook extra feestbussen in de eindejaarsperiode.

“Als brouwer investeren we al meer dan 30 jaar in initiatieven die verantwoord consumeren promoten”, zegt Philippe Vandeuren, Corporate Affairs directeur van AB InBev. “Dat doen we ook met deze speciaal gedecoreerde bus op Lijn 2 in Leuven. We promoten enerzijds alcoholvrije of laag-alcoholische bieren in het design en anderzijds zorgen we er met extra busdiensten ook voor dat mensen veilig thuis geraken tijdens de feestdagen. We willen met de opvallende bus mensen bewust laten nadenken over hoe ze met oudjaar veilig thuis geraken. Sensibiliseren over alternatieven zonder alcohol hoort ook bij onze visie op verantwoord drankgebruik.”

Ambitie

De Leuvense brouwerij maakt die ambitie onder meer waar door sensibilisatiecampagnes te lanceren in samenwerking met de stad Leuven, de KU Leuven, de hogescholen en de Leuvense politie. AB InBev legt de lat voor zichzelf naar eigen zeggen hoog. “Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat elke ervaring met bier positief is. Tegen eind 2025 willen we onze portfolio uitbreiden en ervoor zorgen dat 1 op 5 bierproducten niet- of laagalcoholisch zijn”, klinkt het.

AB InBev sponsort ook extra lijndiensten die feestvierders tijdens de feestdagen veilig thuis zullen brengen van oud op nieuw. Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant: ‘Dankzij de steun van AB InBev en de lokale overheden kunnen heel wat feestvierders met onze feestbussen veilig het nieuwe jaar inzetten.” Meer info over de feestbussen: www.delijn.be