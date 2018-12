AB InBev nodigt buren uit voor kerstdiner Bart Mertens

18 december 2018

10u00 0 Leuven Ruim 60 buren van AB InBev mochten op kosten van de brouwerij genieten van een kerstdiner. Uiteraard waren alle gerechten aangepast aan de bieren van de brouwerij. “We willen onze buren de kans geven om het bedrijf beter te leren kennen”, zegt brouwdirecteur Alexander Soenen.

AB InBev verwelkomde op maandag 17 december 60 buren van de Leuvense brouwerij voor een uniek kerstdiner. Na een bezoek aan de brouwerij kregen de gasten een foodpairing diner aangeboden, uiteraard aangepast aan de bieren van AB InBev. “We zijn er ons van bewust dat onze brouwerij zich in het midden van een bruisende gemeenschap bevindt. Met deze uitnodiging willen we onze buren de kans geven ons beter te leren kennen en te ontdekken wat er achter de muren van de brouwerij gebeurt. Van onze kant willen wij de mensen ontmoeten die letterlijk leven in de brouwerij brengen”, aldus Alexander Soenen, brouwdirecteur in Leuven.

Foodpairing

Op het menu onder meer veenwild met Hoegaarden en marsepein met Julius. “De Stella Artois-buren konden proefondervindelijk vaststellen dat bier perfect samengaat met een maaltijd tijdens een feestelijk kerstdiner. Bij de foodpairing is het de bedoeling om dominante smaken en aroma’s uit het bier terug te laten komen in het gerecht. Voor een optimale smaaksensatie wordt gezocht naar de perfecte match tussen het aroma en de smaak van het bier en het bijpassende gerecht.”

Kerstbier

Dat AB InBev kiest voor een kerstdiner heeft een bijzondere reden. Stella Artois is immers ontstaan als speciaal kerstbier van de toenmalige Artois-brouwerij. “Er is dus een historische link tussen Stella Artois en Kerstmis”, bsluit Philippe Vandeuren, Legal & Coporate Affairs Director EU Central bij AB InBev.