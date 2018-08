AB InBev laaft niet enkel dorstige Leuvenaars BIERBROUWER GEEFT GRATIS GEZUIVERD AFVALWATER AAN GROENDIENST BART MERTENS

01 augustus 2018

02u32 0 Leuven AB InBev is sinds deze week niet enkel dorstlesser van dienst voor de Leuvenaars maar ook voor de bomen en bloemen. De bierbrouwer springt in de bres nu de droogte de Groendienst in de problemen brengt om het groen in de stad in leven te houden. Tot op heden haalden zij hun water uit de Vaart, maar dat is niet langer een optie.

De aanhoudende droogte en de slinkende watervoorraden dwingen ook de stad Leuven tot ongeziene maatregelen. De Groendienst moest de voorbije weken bijvoorbeeld alle zeilen bijzetten om het groen te redden van een vroegtijdige dood. Tot op heden pompten ze water uit de Vaart om de bomen, planten en bloemen van het nodige (extra) water te voorzien maar die bron is niet langer een optie. Er komt een tijdelijk verbod aan wat meteen het doodvonnis zou betekenen voor heel wat Leuvens groen, zeker voor de jonge planten en bomen. Eerder onverwacht kondigde bierbrouwer AB InBev zich aan als redder in nood.





"We stelden de stad Leuven voor om ons gezuiverd afvalwater te gebruiken", zegt Jan Heyrman, brouwerijmanager van AB InBev. "Dat water is afkomstig van de bierproductie en wordt na de zuivering normaal geloosd in de Dijle. De kwaliteit van dat water voldoet aan alle normen en is zelfs beter dan het water van de Dijle zelf. Wij zijn dan ook blij dat wij de stad Leuven kunnen helpen om het Leuvense groen te redden van de droogte", zegt Jan Heyrman, brouwerijmanager van AB InBev.





70.000 liter per dag

De Groendienst zou dagelijks zo'n 70.000 liter gratis gezuiverd afvalwater halen bij AB InBev. Dat is amper 2 % van de dagproductie bij de internationale bierbrouwer. Het gezuiverde afvalwater van AB InBev zou bijgevolg ook heel wat andere gemeenten en/of landbouwbedrijven kunnen helpen maar voorlopig is dat logistiek nog onmogelijk. "Er wordt onderzocht wat er in de toekomst nog mogelijk is", aldus schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a). Bij de stad Leuven weerklinkt er alvast applaus op alle banken met de oplossing die uit de bus is gekomen. "Het gezuiverde afvalwater van AB InBev is een godsgeschenk", laat burgemeester Louis Tobback optekenen. "Bovendien krijgen we het water gratis en dat is eens te meer een mooi voorbeeld van een mooie samenwerking tussen het bedrijf en de stad Leuven."





Algemeen droogteplan

Schepen Mohamed Ridouani laat ook optekenen dat de stad Leuven werkt aan een algemeen droogteplan. "Het effect van de klimaatopwarming is nu wel bewezen en we moeten ons voorbereiden op meer periodes van droogte. Tegen zware aanhoudende regen hebben we de stad al beschermd met vele miljoenen euro aan investeringen in waterbekkens. Na de bescherming tegen overstromingen moeten we ons nu ook wapenen tegen lange periodes van droogte. We gaan samenzitten met allerlei organisaties om een echt droogteplan op te stellen. Ik denk aan maatregelen zoals spaarbekkens en de opvang van grondwater om extra watervoorraden aan te leggen. Het is onze ambitie om minstens een watertekort van anderhalve maand te kunnen overbruggen in de toekomst."