Aantal verkeersongevallen met gewonden daalt 20 januari 2018

02u29 0 Leuven In 2017 registreerde de Leuvense politie in totaal 1.623 verkeersongevallen, waarvan 1.127 pv's en 496 rdr's (regeling via Europees aanrijdingsformulier, red.). Dit is een daling met 134 ongevallen of -7,6 % ten opzichte van 2016. Dit is tevens het laagste aantal verkeersongevallen sedert 2005.

"Gemiddeld betekent dit dat we 135 ongevallen per maand registreren. De maanden september en vooral oktober springen met respectievelijk 157 en 176 feiten ruim boven dit maandgemiddelde. Bij 1.291 ongevallen bleef het bij stoffelijke schade (79,5 %). Dit is een daling met 73 ongevallen of -5,4 % ten opzichte van 2016. Bij 332 ongevallen was er sprake van lichamelijk letsel (20,5 %). Dit is een daling met 58 ongevallen of -14,8 % in vergelijking met 2016. Ook verhoudingsgewijs is dit een daling (in 2016 was 22,2 % van de ongevallen een ongeval met gewonden). Bij deze 332 ongevallen met gewonden raakten in totaal 366 personen gewond, waarvan 16 zwaar", weet politiewoordvoerder Marc Vranckx.





De grote invalswegen naar Leuven tellen de meeste feiten: Tiensesteenweg (64, +3 ten opzichte van 2019), Naamsesteenweg (55, +8), Aarschotsesteenweg (53, +6), Diestsesteenweg (47, -19) en Tervuursevest (44, +1). (ADPW)