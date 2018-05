Aantal politiefeiten daalt, drugsfeiten nemen toe 31 mei 2018

Het aantal geregistreerde politiefeiten kent een positieve evolutie. Dat heeft de provincie gisteren laten weten. Het aantal geregistreerde feiten voor het jaar 2017 zit op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaren, namelijk een daling van 18,35% of 19.359 feiten. Opvallend: jaar na jaar neemt het aantal drugsdelicten toe. Hieronder vallen zowel bezit, handel als fabricatie. In 2013 ging het nog om 2.680 feiten. In 2016 waren dit er al 3.858, terwijl het in 2017 al om 4.131 feiten ging. "Maar dit fenomeen is eerder een inspanningsstatistiek: hoe meer de politie hierop kan werken, hoe meer feiten ze kan vaststellen", klinkt het.





Nog opmerkelijk: het aantal woninginbraken is aan een daling bezig. Daar waar er in 2013 nog 8.644 woninginbraken werden vastgesteld, waren dit in 2017 nog 5.173.





(ADPW)