Aantal jobs in horeca stijgt

Het aantal arbeidsplaatsen in de horeca in Vlaams-Brabant gaat in stijgende lijn. Dat blijkt uit recentelijk onderzoek van het RSVZ. Meer zelfs, de groei in onze provincie is hoger dan in de andere Vlaamse provincies. Sinds 2010 is het aantal zelfstandigen in de Vlaams-Brabantse horecasector gestegen met 13%. Het aantal zelfstandigen in de horeca stijgt zelfs sneller dan het gemiddelde van de andere toeristische regio's in Vlaanderen. Later deze maand stelt Toerisme Vlaams-Brabant de cijfers in detail voor maar de groei zou zich vooral manifesteren in de Groene Gordel en het Hageland. "In de brede toeristische sector in Vlaams-Brabant werken zo'n 33.000 mensen", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. "Toerisme wordt soms onderschat maar het is een belangrijk deel van de economie en een belangrijke werkgever in Vlaams-Brabant." (BMK)