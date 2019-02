Aantal drugsfeiten daalt ten opzichte van 2017 ADPW

15 februari 2019

De Leuvense politie registreerde in 2018 1.175 drugsfeiten. Dat is een daling met 182 feiten of -13,4% in vergelijking met het jaar voordien (1.375 feiten). “Dit cijfer weerspiegelt echter vooral de politionele activiteiten die op dit terrein worden ontwikkeld. In de afgelopen jaren werd zeer intensief gewerkt op het fenomeen drugs, dat trouwens sedert 2014 als prioriteit werd opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan. Het lagere cijfer in 2018 is onder meer te wijten aan het feit dat onze drugshondenbegeleider bijna een jaar lang in opleiding zat voor zijn bevordering tot hoofdinspecteur”, zo vertelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

In de Maria Theresiastraat en op de Oude Markt werden 57 feiten vastgesteld. Daarmee spannen zij de kroon. Het Joris Helleputteplein, de Kiekenstraat en de Philipssite staan op drie, vier en vijf. “Het hoge cijfer van de Maria-Theresiastraat is voor een groot deel het gevolg van de aanwezigheid van de Hulpgevangenis waar 41 feiten werden geregistreerd. De Oude Markt blijft net zoals het Joris Helleputteplein hoog op de lijst staan. De Kiekenstraat kent een duidelijke toename die vooral het gevolg zijn van politiecontroles in en aan een feestzaal in deze straat. Het cijfer van de Philipssite slaat volledig op drugs die werden aangetroffen tijdens het fouilleren van verdachten in het Politiehuis”, zo verduidelijkt Del Piero.

De feiten hebben betrekking op 1.185 verdachten. De meesten daarvan (941) werden betrapt met drugs in hun bezit. De meeste verdachten (1.100 of 93% waren mannen).