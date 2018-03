Aantal diefstallen uit voertuigen gedaald 05 maart 2018

02u42 0 Leuven Het aantal diefstallen uit en aan voertuigen is in 2017 gedaald met 7,8 procent. Waar er in 2016 nog 219 feiten vastgesteld werden, waren dat er vorig jaar 202.

Het cijfer van 2017 is meteen het laagste in de voorbije dertien jaar. Het gaat om de diefstal van nummerplaten en werktuigen, maar ook documenten, draagbare gps-toestellen of laptops. In vergelijking met voorgaande jaren bleef het aantal feiten bijna het hele jaar door op een laag peil. Enkel in maart (23) en december (28) waren er meer dan twintig geregistreerde diefstallen. In december ging het om een reeks diefstallen van nummerplaten, waarbij eenzelfde dader meermaals op heterdaad betrapt werd. Steevast was hij ook dronken. De man werd opgenomen.





Vooral personenwagens

In de meeste gevallen (63 feiten, oftewel 63,6 procent) werd een personenwagen geviseerd. Voorts ging het om 26 lichte vrachtwagens (17,2 procent), achttien voertuigen voor uiteenlopend gebruik (11,9 procent), zes auto's voor dubbel gebruik, twee vrachtwagens en één landbouwtrekker. Er werden twintig diefstallen van gereedschap of werktuigen uit bestelwagens gemeld. Dat zijn er minder dan in 2016, toen dit een nationaal fenomeen was. In september werden nog drie jongemannen tussen 17 en 20 jaar oud op heterdaad betrapt bij het plegen van dergelijke feiten.





De reeks diefstallen van ingebouwde gps-toestellen en/of airbags uit BMW's, Mercedessen en Volkswagens viel vorig jaar vrijwel volledig stil. Er werden slechts vijf feiten geregistreerd, terwijl er in de voorbije jaren nog een piek was. (ADPW)